فتح رشاشات المياة.. موقف طريف في مباراة البرازيل وفنزويلا وغضب فينيسيوس (فيديو)
كتب - محمد القرش:
شهدت أحداث مباراة البرازيل وفنزويلا التي أقيمت أمس الخميس، ضمن مواجهات الجولة 11 من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، موقف طريف.
وأثناء محاولة لاعبي البرازيل لتسجيل هدف الفوز على فنزويلا وتحديدا في الدقيقة 90+4، فُتحت رشاشات مياه الملعب دون سابق إنذار وقبل انتهاء المباراة.
واعترض كل لاعبي المنتخب البرازيلي بشدة وتحديدا فينيسيوس جونيور الذي ظهر على وجهه علامات الغضب والاستياء من هذا الموقف، حيث ربما يكون متعمدا من أجل تراجع رتم السيليساو الهجومي خلال تلك الدقائق.
وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، عقب إهدار فينيسيوس جونيور لركلة جزاء في الدقيقة 62، وطرد جونزاليس لاعب فنزويلا في الدقيقة 89.
إيقاف مباراة فنزويلا والبرازيل بعد فتح رشاشات المياه أثناء المباراة #تصفيات_أمريكا_الجنوبية #فنزويلا_البرازيل | #SSC pic.twitter.com/nYXL1fe677
— SSC (@ssc_sports) November 14, 2024
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