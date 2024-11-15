بقيادة صلاح.. أفضل 11 لاعبا في فانتازي الدوري الإنجليزي حتى الآن

كتب - محمد القرش:

تصدر النجم المصري، محمد صلاح، قائمة أكثر اللاعبين تحقيقا للنقاط في فانتازي الدوري الإنجليزي بعد مرور 11 جولة.

ويتواجد ايرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وكول بالمر جناح تشيلسي، في قائمة أفضل 11 لاعبا حصدا للنقاط حتى الآن.

أفضل 11 لاعبا في فانتازي الدوري الإنجليزي حتى الآن

حراسة المرمى: أونانا (اليونايتد - 53 نقطة).

خط الدفاع: أولا آينا (نوتنجهام - 48 نقطة) - جفارديول (السيتي - 50 نقطة) - فان دايك (ليفربول - 56 نقطة).

خط الوسط: صلاح (ليفربول - 107 نقطة) - بالمر (تشيلسي - 84 نقطة) - مبيومو (برينتفورد - 76 نقطة) - ساكا (أرسنال - 67 نقطة).

خط الهجوم: هالاند (السيتي - 82 نقطة) - كريس وود (نوتنجهام - 68 نقطة) - ويلباك (برايتون - 64 نقطة).

وتبدأ الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 23 نوفمبر، بمباراة ليستر سيتي وتشيلسي.

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