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عمر مرموش: "والدي رفض لعبي لكرة القدم.. ولم أكن أفضل طالب"

01:59 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
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    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
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    النجم المصري عمر مرموش
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كتبت-هند عواد:

تحدث المحترف المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت، عن طفولته واختيار لعب كرة القدم، مشيرا إلى أنه لم يكن أفضل طالب في دراسته.

وقال مرموش في تصريحات عبر صحيفة "سكاي سبورتس" الألمانية: "عندما كنت طفلاً، كان لدي حلم بأن أصبح لاعبا لكرة قدم، ولكن والدي قال لي في البداية "لا لكرة القدم"، مثل باقي الآباء".

وأضاف:"لم أكن أفضل طالب، كل ما بقي لي هو كرة القدم، وكان من الصعب ترك عائلتي وأصدقائي وبلدتي والذهاب إلى ألمانيا، هذا التحدى الأكبر في حياتي".

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عمر مرموش آينتراخت فرانكفورت مرموش الدوري الألماني
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