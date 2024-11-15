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بعد اشتباكات الملعب.. الاتحاد الأوروبي يقرر معاقبة فرنسا وإسرائيل (صور وفيديو)

12:35 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
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    مدرجات مباراة فرنسا وإسرائيل
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    احتياطات أمنية قبل مباراة فرنسا وإسرائيل
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كتبت-هند عواد:

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، معاقبة الاتحادين الفرنسي والإسرائيلي، بعد الأحداث التي شهدتها مباراةالثنائي، على ملعب "بارك دي فرانس"، في دوري الأمم الأوروبية، وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وشهدت مباراة فرنسا والكيان الصهيوني، اعتداء جماهير الأخير على الجماهير الفرنسية في الملعب، وتسببت المناوشات في تدخل أمن الملعب.

وذكرت الصحيفة، أن تقرير المنسق الأمني ليويفا، سيحدد مدى خطوة العقوبة، والتي ستكون وفقا للمادة 16 من قانون الانضباط، والتي تنص على أن ما يتعلق بالنظام والسلامة في المباريات، مسؤولية الاتحاديين.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليرتفع رصيد فرنسا إلى النقطة العاشرة في وصافة المجموعة، ليحجز مقعدا في دور الـ8.

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