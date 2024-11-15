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وكيل لاعبين يكشف مفاجأة بشأن اقتراب لاعب برشلونة من الأهلي والزمالك

12:04 م الجمعة 15 نوفمبر 2024

ديفيد أودورو لاعب برشلونة1

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كتبت-هند عواد:

كشف أحمد عرفة وكيل اللاعبين، مفاجأة بشأن رفض الأهلي والزمالك ضم لاعب برشلونة الحالي، الغاني ديفيد أودورو.

وقال عرفة في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "رشحت الغاني ديفيد أودورو لخسمة أندية كبار في مصر على رأسهم الأهلي والزمالك لكنهم رفضوا ضمه، لأن الأندية المصرية تحب ضم لاعبين فوق السن".

وأضاف: "وبعدها ديفيد أودورو انتقل إلى برشلونة ويشارك مع فريق الرديف ويتم إعداده للمشاركة مع الفريق الأول".

وانتقل ديفيد أودورو صاحب الـ 18 عاما إلى فريق الرديف في برشلونة، من أكرا ليونز الغاني، في بداية الموسم الحالي.

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