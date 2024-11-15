فانتازي.. ارتفاع سعر ألكسندر إيزاك اليوم

كتب - محمد القرش:

ارتفع سعر لاعب نيوكاسل يونايتد، ألكسندر إيزاك،، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 15 نوفمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) 8.5 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

ومن المقرر أن تبدأ الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي يوم السبت الموافق 23 نوفمبر، بمباراة تشيلسي وليستر سيتي.

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