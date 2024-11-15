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حفل مخدرات.. تفاصيل صادمة وأزمة جديدة للحكم ديفيد كوت بعد الإساءة لليفربول

11:00 ص الجمعة 15 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الحكم ديفيد كوت ف مباراة توتنهام ومانشستر سيتي
  • عرض 6 صورة
    الحكم ديفيد كوت يتحدث مع كلوب
  • عرض 6 صورة
    الحكم ديفيد كوت يستنشق المخدرات
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    الحكم ديفيد كوت
  • عرض 6 صورة
    الحكم ديفيد كوت
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كتب - محمد القرش:

أثارت أزمة الحكم الإنجليزي، ديفيد كوت، جدلا واسعا في عالم كرة القدم خلال الفترة الماضية، بعدما تم تسريب مقطع فيديو انتشر له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يوجه إساءات لنادي ليفربول.

وأعلنت لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي الممتاز إيقاف الحكم ديفيد كوت عن العمل حتى يتم التحقيق معه بصورة كاملة.

ووفقا لموقع "ذا صن" فإن الحكم ديفيد كوت أرسل رسائل لتنظيم حفلة مخدرات قبل مباراة توتنهام ومانشستر سيتي وحتى خلال فترة الاستراحة بين الشوطين، التي أقيمت في كأس كاراباو الشهر الماضي.

وحاول كوت ترتيب حفل مخدرات في فندق ترافيلودج بعد مباراة الكأس أمام توتنهام في 30 أكتوبر.

وكشفت الصحيفة أن الحكم حجز الغرفة في الساعة 7.38 مساءً، قبل 37 دقيقة فقط من بداية المباراة، وأرسل إشعارًا بالحجز لشخص آخر في الساعة 8.04 مساء.

وبعد ذلك جلس كوت على خط التماس قبل أن يرسل رسالة إلى صديقه خلال الاستراحة، قائلا له: "آمل أن تكون مستعدا".

وفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أول أمس الأربعاء، تحقيقا بعد أن تم تسريب لقطات له وهو يستنشق نوعا من المخدرات خلال تواجده في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

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الحكم ديفيد كوت ليفربول يورجن كلوب مانشستر سيتي توتنهام
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