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مهرجان خالد حسين.. محمود بنتايك يصل إلى ليبيا

10:57 ص الجمعة 15 نوفمبر 2024
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    محمود بنتايك
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    محمود بنتايك لاعب الزمالك (2)
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    محمود بنتايك
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    محمود بنتايك من تدريبات الزمالك
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    محمود بنتايك
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    المغربي محمود بنتايك
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    محمود بنتايك لاعب الزمالك (1)
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    محمود بنتايك لاعباً في نادي الزمالك
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كتبت-هند عواد:

أعلن الزمالك وصول المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى ليبيا صباح اليوم الجمعة، للانضمام إلى بعثة الفريق، لخوض ودية النصر الليبي.

ويواجه الزمالك النصر الليبي، في الثامنة والنص مساء اليوم، على ستاد شهدا بنينا، في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ليبيا، مساء الأربعاء الماضي، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة.

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