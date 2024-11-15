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ما بين الفوز والخسارة.. ماذا يفعل منتخب مصر عندما يغيب القائد صلاح؟

10:21 ص الجمعة 15 نوفمبر 2024
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    محمد صلاح ولاعبو منتخب مصر من مباراة كاب فيردي_1
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    محمد صلاح والشناوي من مباراة منتخب مصر وكاب فيردي
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    النجم المصري محمد صلاح
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    محمد صلاح
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 13 صورة
    النجم المصري محمد صلاح
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح (1)
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كتب - محمد القرش:

يلاقي منتخب مصر نظيره الرأس الأخضر اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

وتشهد قائمة الفراعنة غياب نجم ليفربول، محمد صلاح، حيث قرر الجهاز الفني للمنتخب إعفاء اللاعب من خوض مباراتي الرأس الأخضر وبوتسوانا خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

ومنذ أن حمل محمد صلاح شارة قيادة منتخب مصر في شهر أبريل من عام 2021، غاب عن 12 مباراة.

وخلال الـ12 مباراة الذي غابهم نجم ليفربول، فاز الفراعنة في 7 مواجهات، وخسروا في 4، وحسم التعادل لقاء وحيد.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر أولى مواجهاته في فترة التوقف الدولي اليوم الجمعة، ومن ثم ملاقاة منتخب بوتسوانا يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر.

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منتخب مصر مباريات مباريات منتخب مصر القادمة منتخب مصر مصر ضد الرأس الأخضر
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