"خيانة ووفاة والده ".. 15 صورة ترصد حياة توتي من الزواج إلى الانفصال

كتب - يوسف محمد:

يعد النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي، أحد أساطير كرة القدم في العالم، بل وأنه يمثل أيقونة في تاريخ كرة القدم الإيطالية، كما أنه يحظى بشعبة كبيرة للغاية في مختلف دول العالم وليس في مصر فقط.

وعلى الرغم من المكانة الكبيرة، التي يتمتع بها، النجم الإيطالي الكبير، إلا أن هذا لم يساعده على استكمال حياته العائلية بشكل مستقر مع زوجته إيلاري بلاسي، على الرغم من استمرار زواجهم لمدة 17 عاماً.

وكان توتي أنفصل عن زوجته إيلاري بلاسي مقدمة البرامج التليفزيونية، بعد ارتباطهما معاً لمدة 17 عاماً، بجانب أنهما لديهما ثلاثة أطفال.

وكشف توتي في تصريحات سابقة له، نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، أسباب انفصاله عن زوجته، قائلاً: "مررت بفترة صعبة في عام 2020 حينما توفي والدي بفيروس كورونا وأنا أيضاً تعرضت لنفس المرض، ورغم كل هذه الظروف الصعبة، التي عشتها إلا أن زوجتي لم تكن معي وبجاني".

وأضاف: "وكل ما يثار بأنني خدعتها وخنتها أمر غير حقيقي، وأبنائي عانوا بسببها في الفترة الأخيرة، كنت أثق في زوجتي طوال فترة تواجدنا معاً".

وتابع: "بدأت أشك في إيلاري عندما قام عدد من الأشخاص الذين أثق بهم بتحذيري ويخبرونني أنها تقوم بخيانتها لي، قبل أن تتأكد بعد ذلك بأنها على علاقة بشخص أخر حنما قمت بتفقد ومتابعة هاتفها".

وأكمل: "خيانة إيلاري لي أدخلتني في مشاكل صحية عقلية، ولم أستطيع تجاوز هذا الأمر ولكنني تمكنت من تخطي هذه المرحلة بفضل نويمي حبيبتي الحالية".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، خلال تلك الفترة بأن سبب انفصال النجم الإيطالي عن زوجته، يعود إلى خيانته لها مع نويمي بونتشي، وهو ما نفاه النجم الإيطالي مؤكداً أن نويمي كانت مجرد صديقة خلال فترة زواجه من إيلاري.

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