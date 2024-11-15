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"اشتباكات ورفض جماهيري".. ماذا حدث في مباراة فرنسا وإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية؟

04:44 ص الجمعة 15 نوفمبر 2024
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
    مباراة فرنسا وإسرائيل
  • عرض 28 صورة
    مباراة فرنسا وإسرائيل
  • عرض 28 صورة
    مباراة فرنسا وإسرائيل
  • عرض 28 صورة
    مباراة فرنسا وإسرائيل
  • عرض 28 صورة
    مباراة فرنسا وإسرائيل
  • عرض 28 صورة
    مباراة فرنسا وإسرائيل
  • عرض 28 صورة
    مباراة فرنسا وإسرائيل
  • عرض 28 صورة
    مباراة فرنسا وإسرائيل
  • عرض 28 صورة
    مباراة فرنسا وإسرائيل
  • عرض 28 صورة
    مباراة فرنسا وإسرائيل
  • عرض 28 صورة
    مباراة فرنسا وإسرائيل
  • عرض 28 صورة
    مباراة فرنسا وإسرائيل
  • عرض 28 صورة
    مباراة فرنسا وإسرائيل
  • عرض 28 صورة
    مباراة فرنسا وإسرائيل
  • عرض 28 صورة
    مباراة فرنسا وإسرائيل
  • عرض 28 صورة
    ملعب منتخب فرنسا
  • عرض 28 صورة
    اشتباكات في ملعب مباراة فرنسا وإسرائيل
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    فرنسا
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    إجراءات أمنية مشددة لتأمين مباراة فرنسا وإسرائيل
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    فرنسا وإسرائيل
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    شتباكات في ملعب فرنسا وإسرائيل
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    فرنسا وإسرائيل
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    شتباكات في ملعب فرنسا وإسرائيل
  • عرض 28 صورة
    مباراة فرنسا والكيان الصهوين
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    مشادات بين جماهير فرنسا وإسرائيل
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    ملعب مباراة فرنسيا إسرائيل
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شهدت مباراة فرنسا أمام الكيان الصهيوني أمس الخميس، اشتباكات بين جماهير المنتخبين، خلال المباراة.

وحسم التعادل السلبي، نتيجة مباراة فرنسا ضد إسرائيل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ويستعرض مصراوي في السطور التالية، القصة الكاملة لما حدث في مباراة فرنسا وإسرائيل، في دوري الأمم الأوروبية.

بعد اشتباكات مباراة اليوم.. أزمات الأندية الإسرائيلية والمنتخب في البطولات الأوروبية (صور)

شهدت مباراة فرنسا أمام إسرائيل، في الجولة الثالثة ببطولة دوري الأمم الأوروبية أحداث ساخنة، سواء داخل الملعب أو خارجه، حيث قابلت الجماهير الفرنسية القليلة المتواجدة داخل الملعب، النشيد الوطني الإسرائيلي بصيحات استهجان شديدة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

رد فعل قوي من الجماهير الفرنسية خلال عزف النشيد الوطني للكيان الصهيوني

قابلت الجماهير الفرنسية النشيد الوطني الإسرائيلي، خلال مباراة منتخب بلادهم أمام الكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية، بحالة من الغضب الشديد. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

اشتباكات داخل ملعب مباراة فرنسا وإسرائيل بدوري الأمم الأوروبية (فيديو)

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