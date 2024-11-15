"اشتباكات ورفض جماهيري".. ماذا حدث في مباراة فرنسا وإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية؟

بعد اشتباكات مباراة اليوم.. أزمات الأندية الإسرائيلية والمنتخب في

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شهدت مباراة فرنسا أمام الكيان الصهيوني أمس الخميس، اشتباكات بين جماهير المنتخبين، خلال المباراة.

وحسم التعادل السلبي، نتيجة مباراة فرنسا ضد إسرائيل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ويستعرض مصراوي في السطور التالية، القصة الكاملة لما حدث في مباراة فرنسا وإسرائيل، في دوري الأمم الأوروبية.

بعد اشتباكات مباراة اليوم.. أزمات الأندية الإسرائيلية والمنتخب في البطولات الأوروبية (صور)

شهدت مباراة فرنسا أمام إسرائيل، في الجولة الثالثة ببطولة دوري الأمم الأوروبية أحداث ساخنة، سواء داخل الملعب أو خارجه، حيث قابلت الجماهير الفرنسية القليلة المتواجدة داخل الملعب، النشيد الوطني الإسرائيلي بصيحات استهجان شديدة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

رد فعل قوي من الجماهير الفرنسية خلال عزف النشيد الوطني للكيان الصهيوني

قابلت الجماهير الفرنسية النشيد الوطني الإسرائيلي، خلال مباراة منتخب بلادهم أمام الكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية، بحالة من الغضب الشديد. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

اشتباكات داخل ملعب مباراة فرنسا وإسرائيل بدوري الأمم الأوروبية (فيديو)

قامت جماهير الكيان الصهيوني بالاعتداء، على أحد جماهير المنتخب الفرنسي داخل أرضية ملعب "بارك دو فرانس". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"مفاجأة جماهيرية".. 5 صور من ملعب مباراة فرنسا وإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية

شهدت مباراة فرنسا وإسرائيل مفاجأة كبيرة، بعدما قامت الجماهير الفرنسية بمقاطعة مباراة منتخب بلادها أمام المنتخب الإسرائيلي، في إطار دوري الأمم الأوروبية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

لماذا لم يشارك مبابي في مباراة فرنسا ضد إسرائيل؟

يواجه منتخب فرنسا نظيره الإسرائيلي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 على ملعب فرنسا في باريس. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)