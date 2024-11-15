"خيانة وتعويض مالي".. نجم ليفربول يواجه دعوى قضائية بسبب عارضة أزياء

كتبت-هند عواد:

يواجه الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر نجم ليفربول الإنجليزي، دعوى قضائية من صديقته السابقة عارضة الأزياء كاميلا مايان، وهذا بعد انفصالهما عقب فوزه بكأس العالم 2022، وذلك بعدما ربطتهما علاقة استمرت لمدة 5 سنوات.

وتطالب كاميلا مايان بتعويض مالي عن السنوات التي قضتها معه، واتهمته بخيانته، وما زالت الدعوى قيد التحقيق في المحكمة، إذ قال محامي صديقة ماك أليستر، إن الدعوى القضائية بدأت منذ أكثر من عام ونصف، ويطالب بالتعويض على أساس دخل لاعب ليفربول خلال الفترة التي جمعته مع كاميلا.

وتنص القوانين المحلية في الأرجنتين على حقوق الأزواج الذين عاشوا معًا لأكثر من عامين بصورة علنية، حتى في حال عدم الزواج رسميًا.

وتحدث ماك أليستر عن هذه الدعوى، وقال في تصريحات نقلتها "صن" الإنجليزية: "لا توجد علاقة بعد الآن. كل منا سلك طريقه الخاص، وهذا كل شيء. أما بالنسبة للدعوى القضائية، فإن كل شيء يجب أن يتم في المحكمة، ونحن ننتظر."

ورفض ماك أليستر الاتهامات المتعلقة بالخيانة، وأضاف: "أعتقد أن كل شخص لديه الحق في اتخاذ قراراته في الحياة. لقد اتخذت قرارًا بالخروج والحديث عن الأشياء التي شعرت بها أو التي اعتقدت أنها حدثت، لكنني على دراية بكيفية سير الأمور، وهذا هو السبب في أنني هادئ للغاية".

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