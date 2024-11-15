ملف مصراوي.. صلح إمام عاشور.. هزيمة جديدة للفراعنة مع ميكالي.. أحداث فرنسا والكيان الصهيوني

كتبت - نهى خورشيد

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات الهامة أمس الخميس، نستعرضها خلال السطور التالية:

بعد عربية أفشة الجديدة.. 10 صور لنجوم الأهلي والزمالك مع أحدث السيارات

يحرص العديد من نجوم كرة القدم المصرية، بشكل دائم ومستمر على اقتناء أفضل أشكال السيارات الفارهة وباهظة الثمن. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تعديل موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي.. اعرف التفاصيل

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن تعديل موعد اللقاء الودي الذي سيجمع بين الفارس الأبيض والنصر الليبي على هامش اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

رد فعل قوي من الجماهير الفرنسية خلال عزف النشيد الوطني للكيان الصهيوني

قابلت الجماهير الفرنسية النشيد الوطني الإسرائيلي، خلال مباراة منتخب بلادهم أمام الكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية، بحالة من الغضب الشديد. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بقيادة ميكالي".. منتخب مصر للشباب يتلقى الهزيمة من المغرب في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

تلقى منتخب مصر للشباب مواليد تحت 20 عاماً، هزيمة أمام نظيره منتخب المغرب، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء، الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى بتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 20 عاماً. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بأسماء محفورة من الذهب".. الفيفا يكشف عن التصميم الجديد لكأس العالم للأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التصميم الجديد لكأس العالم للأندية 2025، والتي ستقام لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من يونيو حتى 13 يوليو 2025 المقبل بمشاركة 32 فريقًا. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

محمد صلاح ينافس على جائزتين من جلوب سوكر

ينافس المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على جائزتين، أفضل لاعب في العالم وأفضل مهاجم في العالم 2024، من جلوب سوكر. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بعد اشتباكات مباراة اليوم.. أزمات الأندية الإسرائيلية والمنتخب في البطولات الأوروبية (صور)

شهدت مباراة فرنسا أمام إسرائيل، في الجولة الثالثة ببطولة دوري الأمم الأوروبية أحداث ساخنة، سواء داخل الملعب أو خارجه، حيث قابلت الجماهير الفرنسية القليلة المتواجدة داخل الملعب، النشيد الوطني الإسرائيلي بصيحات استهجان شديدة. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بيحتاج حد جنبه وهو كتوم وده بيتعبه"... كواليس جديدة في قصة حب إمام عاشور وزوجته

روى إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر لأول مرة قصة حبه بزوجته ياسمين حافظ، كما كشف عن دورها في مساندته بالمباريات وفي حياته الكروية بشكل عام. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

Couples الدوري المصري.."استفزتها ولما شفتها ندمت".. قصة حب نادر السيد وزوجته (صور وفيديو)

تمتلك عائلة نادر السيد حارس منتخب مصر والزمالك الأسبق شعبية كبيرة، لازالت مستمرة حتى هذه اللحظة في الشارع المصري، بسبب حرصه على توريث أبنائه حب الرياضة من الصغر. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أحمد مجاهد يعلق على قائمة هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة المصري

علق أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، على قائمة هاني أبو ريدة المرشح لرئاسة اتحاد الكرة المصري. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)