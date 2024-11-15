لماذا لم يشارك مبابي في مباراة فرنسا ضد إسرائيل؟

كتب - يوسف محمد:

شهدت مباراة فرنسا أمام إسرائيل، في الجولة الثالثة ببطولة دوري الأمم الأوروبية أحداث ساخنة، سواء داخل الملعب أو خارجه، حيث قابلت الجماهير الفرنسية القليلة المتواجدة داخل الملعب، النشيد الوطني الإسرائيلي بصيحات استهجان شديدة.

كما عزفت الجماهير الفرنسية، عن حضور المباراة لمتابعة منتخب بلادها، اعتراضاً على إقامة المباراة أمام الكيان الصهيوني.

وقبل انطلاق المباراة بين المنتخبين، قام عدد كبير من الجماهير وبالأخص من الجاليات العربية، بالتجمع في منطقة سان دوني، رافعين الأعلام الفلسطينية، اللبنانية وعلم المنتخب الجزائري، في إشارة منهم على رفضهم إقامة المباراة.

ولم تتوقف الأحداث عند التجمع خارج الاستاد فقط، بل شهدت مدرجات ملعب ستاد "فرنس دي برانس"، اشتباكات داخل الملعب، وقيام الجماهير الإسرائيلية بالاعتداء على مشجع فرنسي داخل الملعب.

وهذه المباراة شهدت استنفار أمني كبير داخل فرنسا، حيث قال قائد الشرطة الفرنسية لوران نونيز إنه سيتم نشر 4 آلاف شرطي وموظف أمن حول ستاد فرنسا، بالإضافة إلى 1500 شرطي آخرين في وسائل النقل العام وهو ما حدث بالفعل.

أحداث مكررة ضد الفرق الإسرائيلية

وجاءت مباراة منتخب فرنسا أمام إسرائيل، بعد الأحداث التي أقيمت في هولندا الأسبوع الماضي، خلال مباراة مكابي تل أبيب أمام نظيره إياكس الهولندي، لتدلل على أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم مهاجمة المنتخب إسرائيل وانديته بهذه الطريقة، في مختلف الدول وكافة المسابقات.

وفي يوم الخميس الماضي الموافق 7 نوفمبر الجاري، شهد محيط ملعب يوهان كرويف الذي استضاف مباراة إياكس أمستردام ومكابي تل أبيب الإسرائيلي في الدوري الأوروبي، اشتباكات بين جماهير الفريق الإسرائيلي ومجموعة من الأشخاص في الخارج.

واستمرت الاشتباكات بين الجماهير، إلى داخل الملعب حيث قامت بعض الجماهير بإلقاء الكراسي على مشجعي فريق مكابي تل أبيب، وفقا لمحطة تلفزيون أمستردام (إيه.تي.5).

دعم جماهيري فرنسي للقضية الفلسطينية

وبرفض عدد كبير من الجماهير الفرنسية اليوم، حضور مباراة منتخب بلادهم أمام منتخب الكيان الصهيوني، تستمر الجماهير الفرنسية في دعم الشعب الفلسطيني بشكل كبير، حيث قامت جماهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في 6 نوفمبر الجاري، بتوجيه الدعم إلى الشعب الفلسطيني خلال مباراة فريقهم أمام أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا.

وقامت جماهير باريس سان جيرمان، خلال المباراة برفع لافتة في مدرجات ملعب "حديقة الأمراء"، كتب عليها: "الحرية لفلسطين".

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