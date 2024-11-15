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موعد مباراة مصر وكاب فيردي والقناة الناقلة

09:30 ص الجمعة 15 نوفمبر 2024
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    محمد صلاح والشناوي من مباراة منتخب مصر وكاب فيردي
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    تشكيل منتخب مصر في أخر مباراة جمعته بكاب فيردي
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    إبراهيم عادل وعمر مرموش من مباراة منتخب مصر وكاب فيردي
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    أحمد سيد زيزو من مباراة مصر وكاب فيردي
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    منتخب مصر وكاب فيردي
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كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة العميد حسام حسن، لمواجهة كاب فيردي، في الجولة الأخيرة من دور مجموعات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وكاب فيردي

يواجه منتخب مصر نظيره كاب فيردي، في السادسة مساء اليوم الجمعة، على الملعب الوطني بكاب فيردي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2026.

القناة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي

تنقل مباراة منتخب مصر وكاب فيردي، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، على قناة beIN Sports HD 2 المشفرة.

ترتيب مصر في المجموعة

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة في التصفيات بالعلامة الكاملة، والتي تضم كل من بوتسوانا والرأس الأخضر وموريتانيا.

ويحتل منتخب كاب فيردي المركز الثالث في ترتيب المجموعة، برصيد 3 نقاط، من فوز وحيد و3 هزائم.

مصر وكاب فيردي موعد مباراة منتخب مصر وكاب فيردي القناة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي منتخب مصر وكاب فيردي
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