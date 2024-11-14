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منتخب النرويج يكتسح سلوفينيا برباعية في دوري أمم أوروبا

11:54 م الخميس 14 نوفمبر 2024

هالاند

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اكتسح منتخب النرويج مضيفه منتخب سلوفينيا 4/1، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة في المستوى الثاني بدوري أمم أوروبا لكرة القدم.

ورفع منتخب النرويج رصيده إلى عشر نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف منتخب النمسا المتصدر، وذلك قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب سلوفينيا عند سبع نقاط في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط خلف النمسا والنرويج، وبفارق ست نقاط عن منتخب كازاخستان صاحب المركز الرابع والأخير.

وتقدم أنطونيو نوسا لمنتخب النرويج في الدقيقة الرابعة، فيما تعادل بينيامين سيسكو لمنتخب سلوفينيا بضربة جزاء في الدقيقة 21، قبل أن يضيف إيرلينج هالاند الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 59 سجل نوسا الهدف الثاني له والثالث للمنتخب النرويجي، فيما اختتم ينس بيتر هاوجي الرباعية في الدقيقة 82.

النرويج ضد سلوفينيا دوري أمم أوروبا نتائج مباريات اليوم
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