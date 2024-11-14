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رد فعل قوي من الجماهير الفرنسية خلال عزف النشيد الوطني للكيان الصهيوني

11:19 م الخميس 14 نوفمبر 2024
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    اشتباكات في الملعب
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    صور مشادات داخل الاستاد
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    فرنسا وإسرائيل
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    شتباكات في ملعب فرنسا وإسرائيل
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    مباراة فرنسا والكيان الصهوين
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    مشادات بين جماهير فرنسا وإسرائيل
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    مشادات بين جماهير فرنسيا وإسرائيل في الملعب
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    مشادة داخل ملعب بارك دي فرانس_
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    مشادة في الملعب
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    اشتباكات في ملعب مباراة فرنسا وإسرائيل
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    فرنسا
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    ملعب منتخب فرنسا
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كتب - يوسف محمد:

قابلت الجماهير الفرنسية النشيد الوطني الإسرائيلي، خلال مباراة منتخب بلادهم أمام الكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية، بحالة من الغضب الشديد.

وقامت الجماهير الفرنسية بصيحات شديدة، خلال عزف النشيد الوطني للكيان الصهيوني، قبل انطلاق مباراة الفريقين معاً.

وشهدت مباراة إسرائيل وفرنسا، اشتباكات داخل الملعب، وقيام الجماهير الإسرائيلية بالاعتداء على مشجع فرنسي داخل الملعب

وتأتي مباراة منتخب إسرائيل أمام منتخب فرنسا، بعد الأحداث التي أقيمت في هولندا الأسبوع الماضي، خلال مباراة مكابي تل أبيب أمام نظيره أياكس الهولندي.

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النشيد الوطني الإسرائيلي الجماهير الفرنسية دوري الأمم الأوروبية منتخب فرنسا منتخب إسرائيل مباراة فرنسا وإسرائيل
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