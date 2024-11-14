رد فعل قوي من الجماهير الفرنسية خلال عزف النشيد الوطني للكيان الصهيوني

"مفاجأة جماهيرية".. 5 صور من ملعب مباراة فرنسا وإسرائيل في دوري الأمم

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بعد اشتباكات مباراة اليوم.. أزمات الأندية الإسرائيلية والمنتخب في

كتب - يوسف محمد:

قابلت الجماهير الفرنسية النشيد الوطني الإسرائيلي، خلال مباراة منتخب بلادهم أمام الكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية، بحالة من الغضب الشديد.

وقامت الجماهير الفرنسية بصيحات شديدة، خلال عزف النشيد الوطني للكيان الصهيوني، قبل انطلاق مباراة الفريقين معاً.

وشهدت مباراة إسرائيل وفرنسا، اشتباكات داخل الملعب، وقيام الجماهير الإسرائيلية بالاعتداء على مشجع فرنسي داخل الملعب

وتأتي مباراة منتخب إسرائيل أمام منتخب فرنسا، بعد الأحداث التي أقيمت في هولندا الأسبوع الماضي، خلال مباراة مكابي تل أبيب أمام نظيره أياكس الهولندي.

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