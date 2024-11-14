"مفاجأة جماهيرية".. 5 صور من ملعب مباراة فرنسا وإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية

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كتب - يوسف محمد:

شهدت مباراة فرنسا وإسرائيل مفاجأة كبيرة، بعدما قامت الجماهير الفرنسية بمقاطعة مباراة منتخب بلادها أمام المنتخب الإسرائيلي، في إطار دوري الأمم الأوروبية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لملعب "بارك دو فرانس" بفرنسا، وهو خالي من الجماهيري، على الرغم من أن سعة الملعب تصل إلى 80 ألف متفرج.

وتأتي مباراة منتخب إسرائيل أمام منتخب فرنسا، بعد الأحداث التي أقيمت في هولندا الأسبوع الماضي، خلال مباراة مكابي تل أبيب أمام نظيره أيندهوفن الهولندي.

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