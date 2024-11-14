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"بقيادة ميكالي".. منتخب مصر للشباب يتلقى الهزيمة من المغرب في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

10:19 م الخميس 14 نوفمبر 2024

روجيرو ميكالي

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كتب - يوسف محمد:

تلقى منتخب مصر للشباب مواليد تحت 20 عاماً، هزيمة أمام نظيره منتخب المغرب، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء، الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى بتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 20 عاماً.

وأحرز ثنائية منتخب المغربي في شباك منتخب مصر اليوم، كلا من سعد حداد في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله عثمان معمة في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وسجل هدف المنتخب الوطني الوحيد في اللقاء، اللاعب محمد سمير في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

وتقام تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 عاماً في مصر، خلال الفترة من 14 نوفمبر الجاري إلى 26 من الشهر ذاته.

ويقود منتخب مصر للناشئين المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأوليمبي.

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