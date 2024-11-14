"بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا".. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام المغرب

كتب - يوسف محمد:

انتهى الشوط الأول بين منتخب مصر للشباب تحت 20 عاماً أمام نظيره منتخب المغرب، بتقدم أسود الأطلس بنتيجة هدف دون مقابل، في إطار الأسبوع الأول من بطولة شمال أفريقيا تحت 20 عاماً.

وأحرز هدف تقدم منتخب المغرب في الشوط الأول من المباراة، اللاعب سعد حداد في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول من المباراة.

وتقام تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 عاماً في مصر، خلال الفترة من 14 نوفمبر الجاري إلى 26 من الشهر ذاته.

ويقود منتخب مصر للناشئين المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأوليمبي.

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