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"الأول في التصفيات".. منتخب مصر يحقق الفوز على الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا

08:45 م الخميس 14 نوفمبر 2024
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    منتخب مصر 2008
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    مصر والجزائر
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    منتخب مصر تحت 20 عاماً
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كتب - يوسف محمد:

تمكن منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاماً، من تحويل تأخره بنتيجة هدف دون مقابل أمام منتخب الجزائر، إلى فوز بنتيجة هدفين مقابل هدف، في إطار الجولة الثانية من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا تحت 17 عاماً.

وأحرز ثنائية منتخب مصر في مرمى الجزائر، كلاً من محمد حمد في الدقيقة 59 من عمر المباراة، قبل أن يضيف زميله حمزة عبد الكريم الهدف الثاني، في الدقيقة 67.

وأحرز هدف منتخب الجزائر الوحيد في اللقاء، اللاعب شرفاوي شرف الدين من ركلة جزاء في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول.

وكان المنتخب المصري، تحت 17 عاماً تلقى الهزيمة في الجولة الأولى أمام منتخب المغرب، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد.

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