موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي والقناة الناقلة

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كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره النصر الليبي غداً، في مهرجان اعتزال لاعب الفريق الليبي السابق خالد حسن.

ومن المقرر إقامة المباراة غداً، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "شهداء بنينا" في ليبيا.

وسوف تنقل مباراة الزمالك أمام النصر الليبي، عبر قناة "نادي الزمالك".

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمس الأربعاء إلى ليبيا، لخوض مباراة النصر الليبي الودية.

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