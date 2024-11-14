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"من القاهرة إلى العالم".. الحساب الرسمي للأهلي يحتفي بالتصميم الجديد لكأس العالم للأندية

07:47 م الخميس 14 نوفمبر 2024

النادي الأهلي

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كتب - يوسف محمد:

احتفى الحساب الرسمي للنادي الأهلي، بالكشف عن التصميم الجديد لكأس لقب بطولة العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر إقامة النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 من اليوم ذاته، بمشاركة 32 فريقاً.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "من القاهرة إلى العالم".

وأضاف: "اسم الأهلي منقوش بالذهب على الكأس الخاصة بمونديال الأندية 2025".

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الأهلي كأس العالم للأندية التصميم الجديد لكأس العالم للأندية الولايات المتحدة الأمريكية الحساب الرسمي للنادي الأهلي مونديال الأندية 2025
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