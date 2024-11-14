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"سيخلد اسمه في التاريخ".. إنفانتينو يعلق على النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية

07:40 م الخميس 14 نوفمبر 2024

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "في

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كتب - يوسف محمد:

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أهمية النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية بنظامها الجديد.

وقال إنفانتينو في تصريحات عبر الموقع الرسمي "للفيفا: "بطولة مبتكرة مثل بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقياً، يستحق كأساً جدياً يجسد كل هذه الأحداث الفريدة".

وأضاف: "شكل الكأس المخصصة لبطل مونديال الأندية، ستكون مرموقة بطابع ذهبي مميز، مستوحاة من عراقة الماضي وستكون أيقونة للمستقبل".

واختتم إنفانتينو تصريحاته: "الفائز بلقب النسخة الأولى من بطولة البطولة سيخلد اسمه في التاريخ الكروي للأندية، يجب أن ننطلق بأنديتنا إلى العالمية في عصر كروي جديد".

ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، أربعة أندية وهم "الأهلي، الترجي التونسي، الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي".

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