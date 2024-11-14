"بأسماء محفورة من الذهب".. الفيفا يكشف عن التصميم الجديد لكأس العالم للأندية

كتبت - نهى خورشيد

2025 كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التصميم الجديد لكأس العالم للأندية 2025، والتي ستقام لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من يونيو حتى 13 يوليو 2025 المقبل بمشاركة 32 فريقًا.

وأعلن الحساب الرسمي للفيفا عبر منصة "إكس" عن الشكل الجديد للكأس، والذي تم تصميمه بالتعاون مع دار المجوهرات الشهيرة Tiffany & Co.

وأوضح الفيفا أن الكأس يتميز بتفاصيل معقدة تعكس تاريخ كرة القدم الطويل وتراثها العريق، بجانب حفر أسماء الأندية بالذهب.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي المصري سيشارك في البطولة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال افريقيا لثلاثة مواسم متتالية.