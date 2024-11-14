"بينهما الخطيب".. مصراوي يكشف موعد سفر ثنائي الأهلي للولايات المتحدة الأمريكية

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كتب - يوسف محمد:

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على إرسال وفد إلى الولايات المتحدة لتمثيل النادي، في قرعة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في 5 ديسمبر المقبل.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، على أن الثنائي محمود الخطيب رئيس النادي وخالد مرتجي أمين الصندوق، بدأ في الوقت الحالي إجراءات الحصول على تأشيرة السفر للولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار المصدر أن الثنائي محمود الخطيب وخالد مرتجي سيسافر إلى الولايات المتحدة يوم 3 ديسمبر المقبل لحضور القرعة.

وأكد المصدر، أن الفترة الحالية تشهد عقد اجتماعات بين مسؤولي الاتحاد الدولي والنادي الأهلي، لتنسيق كافة الأمور والحقوق التسويقية للنادي خلال البطولة، بجانب التنسيق لاستقبال النسخة الأصلية من البطولة المقرر وصولها إلى القاهرة يومي 13 و14 فبراير المقبل.

ومن المقرر انطلاق بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر يونيو المقبل 2025.

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