مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما- شمال أفريقيا
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

- -
20:00
مصر - شباب

مصر - شباب

تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما- شمال أفريقيا
مصر

مصر

0 0
18:00
الجزائر

الجزائر

تصفيات أمم أفريقيا
رواندا

رواندا

0 0
18:00
ليبيا

ليبيا

تصفيات أمم أفريقيا
مدغشقر

مدغشقر

1 1
18:00
تونس

تونس

جميع المباريات

إعلان

منتخب مصر بزيه الأحمر التقليدي أمام كاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا

06:26 م الخميس 14 نوفمبر 2024

تشكيل منتخب مصر في أخر مباراة جمعته بكاب فيردي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نهى خورشيد

أقيم اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام نظيره كاب فيردي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء منتخب مصر الطقم الأحمر المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما سيظهر منتخب كاب فيردي بالزي الأزرق الكامل.

وشهد الاجتماع الفني حضور كلا من، مينا سامح إداري الفراعنة وعبدالله سيد مدير المهمات، كما تم التنسيق بين الجانبين حول تفاصيل المباراة وترتيباتها.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وكاب فيردي مساء غد الجمعة، على الملعب الوطني، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر مباراة مصر وكاب فيردي موعد مباراة مصر وكاب فيردي تصفيات أمم أفريقيا منتخب مصر بزيه الأحمر التقليدي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

حصلنا على تعويض.. محامي ضحية إمام عاشور يكشف كواليس جلسة الصلح
عاجل - مصر تسدد 6 مليارات دولار مستحقات خارجية خلال الشهر الجاري