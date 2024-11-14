منتخب مصر بزيه الأحمر التقليدي أمام كاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا

كتبت - نهى خورشيد

أقيم اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام نظيره كاب فيردي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء منتخب مصر الطقم الأحمر المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما سيظهر منتخب كاب فيردي بالزي الأزرق الكامل.

وشهد الاجتماع الفني حضور كلا من، مينا سامح إداري الفراعنة وعبدالله سيد مدير المهمات، كما تم التنسيق بين الجانبين حول تفاصيل المباراة وترتيباتها.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وكاب فيردي مساء غد الجمعة، على الملعب الوطني، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.