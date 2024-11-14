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الأفضل في العالم.. الأهلي ينافس على جائزتين من جلوب سوكر

12:42 م الخميس 14 نوفمبر 2024

الأهلي مرشح لجائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط

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كتبت-هند عواد:

أعلن الحساب الرسمي لجوائز جلوب سوكر، على موقع التغريدات "إكس"، ترشح النادي الأهلي، لجائزتين من جوائز الأفضل لعام 2024.

وينافس النادي الأهلي على جائزة أفضل ناد في العالم لعام 2024، وتضم القائمة لكل من، العين الإماراتي، أتالانتا الإيطالي، أتلتيكو مينيرو البرازيلي، بوتافوجو البرازيلي، إنتر ميلان الإيطالي، مانشستر سيتي الإنجليزي، أولمبياكوس اليوناني، باريس سان جيرمان الفرنسي، ريال مدريد الإسباني وسبورتنج لشبونة البرتغالي.

كما ينافس النادي على جائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط، رفقة العين الإماراتي والهلال والنصر والاتحاد من السعودية.

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جوائز جلوب سوكر النادي الأهلي العين الإماراتي أتالانتا الإيطالي
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