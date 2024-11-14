محمد صلاح ينافس على جائزتين من جلوب سوكر

كتبت-هند عواد:

ينافس المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على جائزتين، أفضل لاعب في العالم وأفضل مهاجم في العالم 2024، من جلوب سوكر.

وجاء محمد صلاح في قائمة تضم 30 لاعبا، لاختيار أفضل لاعب في العالم لعام 2024 من جلوب سوكر، وينافس كل من، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، جود بيلينجهام، إيرلينج هالاند، رودري، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، لاوتارو مارتينيز، هاري كين.

كما يأتي محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مهاجم في العالم لعام 2024.

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