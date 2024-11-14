بعد فضيحة كلوب.. حكم في الدوري الإنجليزي يتعاطى المخدرات في بطولة كبرى (فيديو)

كتبت-هند عواد:

أثار حكم الساحة الإنجليزي ديفيد كوت، جدلا واسعا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بانتشار مقطع فيديو له أثناء تعاطيه المخدرات.

وتعرض ديفيد كوت للإيقاف من جانب الاتحاد الإنجليزي وتم تحويله إلى التحقيق، في الأيام الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يسب نادي ليفربول ومدربه السابق يورجن كلوب.

ونشرت صحيفة "صن" الإنجليزية، مقطع فيديو جديد للحكم ظهر فيه يتعاطى المخدرات، وأشارت إلى أنه يعود ليوم 6 يوليو الماضي، بعد يوم من مباراة ألمانيا وإسبانيا، في ربع نهائي يورو 2024، وكان ديفيد حكم مساعد في غرفة تقنية الفيديو في هذا اللقاء.

EXCLUSIVE: Scandal-hit Premier League ref David Coote snorts white powder in new video. pic.twitter.com/yo8OSyQTKe — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 13, 2024

وذكرت الصحيفة، أن ديفيد أرسل هذا المقطع إلى صديقه، أثناء وجوده في غرفة الفندق الخاصة بالبطولة، كما أرسل صورة أخرى بتاريخ 1 يوليو 2024، تظهر فيها بطاقة الائتمان الخاصة به بجانبها مسحوق أبيض.

وقال صديق للحكم، لم يكشف عن هويته، في تصريحات لصحيفة "صن"، إن ديفيد يتفاخر بتعاطيه المخدرات خلال البطولات والمباريات الكبرى بالدوري الإنجليزي.