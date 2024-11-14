مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما- شمال أفريقيا
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

- -
20:00
مصر - شباب

مصر - شباب

تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما- شمال أفريقيا
مصر

مصر

- -
18:00
الجزائر

الجزائر

تصفيات أمم أفريقيا
رواندا

رواندا

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

تصفيات أمم أفريقيا
مدغشقر

مدغشقر

- -
18:00
تونس

تونس

جميع المباريات

إعلان

بعد فضيحة كلوب.. حكم في الدوري الإنجليزي يتعاطى المخدرات في بطولة كبرى (فيديو)

12:11 م الخميس 14 نوفمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الحكم ديفيد كوت
  • عرض 3 صورة
    الحكم ديفيد كوت
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

أثار حكم الساحة الإنجليزي ديفيد كوت، جدلا واسعا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بانتشار مقطع فيديو له أثناء تعاطيه المخدرات.

وتعرض ديفيد كوت للإيقاف من جانب الاتحاد الإنجليزي وتم تحويله إلى التحقيق، في الأيام الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يسب نادي ليفربول ومدربه السابق يورجن كلوب.

ونشرت صحيفة "صن" الإنجليزية، مقطع فيديو جديد للحكم ظهر فيه يتعاطى المخدرات، وأشارت إلى أنه يعود ليوم 6 يوليو الماضي، بعد يوم من مباراة ألمانيا وإسبانيا، في ربع نهائي يورو 2024، وكان ديفيد حكم مساعد في غرفة تقنية الفيديو في هذا اللقاء.

وذكرت الصحيفة، أن ديفيد أرسل هذا المقطع إلى صديقه، أثناء وجوده في غرفة الفندق الخاصة بالبطولة، كما أرسل صورة أخرى بتاريخ 1 يوليو 2024، تظهر فيها بطاقة الائتمان الخاصة به بجانبها مسحوق أبيض.

وقال صديق للحكم، لم يكشف عن هويته، في تصريحات لصحيفة "صن"، إن ديفيد يتفاخر بتعاطيه المخدرات خلال البطولات والمباريات الكبرى بالدوري الإنجليزي.

ديفيد كوت الدوري الإنجليزي المخدرات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محمد صلاح ينافس على جائزتين من جلوب سوكر

إعلان

إعلان