بعد فضيحة كلوب.. حكم في الدوري الإنجليزي يتعاطى المخدرات في بطولة

متابعة ـ هند عواد:

سيطر التعادل السلبي على مجريات مباراة السعودية وأستراليا، التي جمعتهما منذ قليل، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2025.

وشهدت المباراة تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 93 لصالح المنتخب السعودي، لكن ألغي بسبب التسلل، ويتساوى الثنائي في عدد النقاط، لكن يحتل منتخب أستراليا المركز الثاني بفارق الأهداف.

أحداث المباراة

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة السعودية وأستراليا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026.

وأعلن الفرنسي هيرفي رينارد، تشكيل منتخب السعودية لخوض مباراة أسراليا، وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الكسار

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، علي آل بليهي، حسان تمبكتي، ياسر الشهراني

خط الوسط: مصعب الجوير، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي

خط الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان، مروان الصحفي

إلى مجريات المباراة:

1:00، فراس البريكان يرتكب خطأ لصالح أستراليا

16:00، كارت أصفر على أحمد الكسار حارس السعودية

27:00، محاولة للسعودية عن طريق ناصر الدوسري

51:00 حارس السعودية ينقذ كرة صعبة من لاعب أستراليا

94:00 السعودية تسجل هدف، لكن يلغيه الحكم للتسلل