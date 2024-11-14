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أدريانو: "أرى والدي في جميع الزوايا وأستمتع بضياعي"

10:28 ص الخميس 14 نوفمبر 2024
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كتبت-هند عواد:

كشف الأسطورة البرازيلية أدريانو، حقيقة إدمانه للمخدات، بعد الصور التي انتشرت له في الفترة الماضية، وهو يتجول في الشوارع حافي القدميين وفي يده مشروب كحول.

وقال أدريانو في تصريحات عبر موقع " The players tribun": "أنا لست مدمنا للمخدرات كما يتّهموني، ولا أحب الجريمة رغم مقدرتي على أن أكون مجرما، ولا أحب النوادي الليلية، أذهب دائماً لنفس الحي الذي أعيش فيه وأشرب الكحول كل يوم، أشرب لأن كسر الوعود غير سهل".

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي أبحث عنه هنا في "فيلا كروزيرو" هو السلام، هنا أمشي حافي القدمين، بلا قميص، مرتديًا السراويل القصيرة فقط، ألعب الدومينو وأجلس على الرصيف وأتذكر طفولتي، أستمع للموسيقى وأرقص مع أصدقائي وأنام على الأرض. أريد أن أعيش بسلام وأتذكر جوهري".

وأتم تصريحاته: "أرى والدي في جميع زوايا هذه الأزقّة، إنهم يحترموني هنا حقاً، هنا قصتي "فيلا كروزيرو" ليست أفضل مكان في العالم "فيلا كروزيرو" هيا موطني، أنا مهووس بإضاعة حياتي، أنا بخير هكذا وأستمتع بضياعي".

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