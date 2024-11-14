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تدعم فلسطين.. 20 صورة وأبرز المعلومات عن ابنة جوارديولا مدرب مان سيتي

06:13 ص الخميس 14 نوفمبر 2024
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    ابنة جوارديولا تدعم فلسطين
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    منشور ابنة بيب جوارديولا لدعم فلسطين
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    ماريا جوارديولا (30)
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كتب - يوسف محمد:

لفتت ماريا جوارديولا ابنة المدير الفني الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب جوارديولا، الأنظار إليها بشكل كبير، خلال الفترة الماضية، في الكثير من دول العالم وبالأخص في الوطن العربي.

وحظت ماريا خلال الفترة الماضية، بشعبية كبيرة في الدول العربية، خاصة بعد إعلان دعمها للشعب الفلسطيني في أكثر من موقف، مما جعلها محط اهتمام الملايين من المواطنين وباتت من الشخصيات، التي يحرص الكثير من الأشخاص على متابعتها.

وفي مايو الماضي، كانت ماريا حديث الصحافة العالمية، بعدما ظهرت رفقة والدها بيب جوارديولا، خلال الاحتفال بتتويج مان سيتي بلقب الدوري الإنجليزي، التقطت عدسات الكاميرات ماريا خلال الاحتفال وهى تحمل الكوفية الفلسطينية بجوار مع حقيبتها.

وقامت ماريا، بنشر في 29 مايو الماضي، بنشر صورة لخريطة فلسطين ما بين عامي 1917 و 1995، وكتبت: "لا تجعل أي شخص يقنعك أن الأمر بدأ من 7 أكتوبر".

من هى ماريا جوارديولا؟

وتبلغ ماريا جوارديولا من العمر 23 عاماً، وهى الأبنة الكبرى لبيب جوارديولا.

وتملك ماريا 944 ألف متابع عبر حسابها الرسمي، على إنستجرام.

وتعمل ماريا في مجال الأزياء والموضة.

وارتبطت ابنة ماريا في وقت سابق، بنجم توتنهام الإنجليزي السابق ديلي آلي، وهو ما كشفته صحيفة "ذا صن البريطانية" في وقت سابق، عندما قامت بنشر صور تجمعهما معاً.

ولم تستمر علاقة الثنائي طجويلاً، حيث أنهما انفصلا بعد فترة بسيطة من الارتباط، وطبقاً لما كشفته صحيفة "الماركا" الإسبانية، بأن سبب الانفصال يعود إلى خيانة ديلي آلي لها مع عارضة أزياء إنجليزية.

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ابنة جوارديولا ماريا جوارديولا بيب جوارديولا ابنة جوارديولا تدعم فلسطين مانشستر سيتي
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