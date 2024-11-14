ستوري نجوم كرة القدم.. دعم أبو تريكة لفلسطين.. نجم الأهلي في الجيم.. بيلينجهام في مران إنجلترا

15 صورة من مران المغرب الختامي استعداداً للسفر إلى الجابون

10 صور من وصول بعثة منتخب مصر إلى المطار استعداداًَ للسفر إلى كاب

الكشف عن موقف عمر مرموش من الانضمام إلى ليفربول

"بينهم صلاح".. 30 صورة لنجوم كرة القدم قبل وبعد زراعة الشعر

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له وهو يدعم الشعب الفلسطيني من خلال ارتداء أسورة في يده عليها العلم الفلسطيني.

وشارك نجم منتخب مصر والريان القطري محمود حسن تريزيجيه، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال تواجده في المران الجماعي للمنتخب الوطني.

كما نشر النجم الإنجليزي، جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، صورة له خلال تواجده في المران الجماعي لمنتخب إنجلترا.

وقام وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي ومنتخب فلسطين، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للمنتخب الفلسطيني.

وحرص المغربي يحيى عطية الله لاعب الأهلي، على نشر عدد من الصور له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي لمنتخب المغرب.

وشارك الفرنسي كليان مبابي متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال تواجده في المران الجماعي للفريق الملكي.

ونشر يوسف أيمن لاعب النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية داخل صالة الجيم.

ونشر النجم البرازيلي نيمار، صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، لأحد لاعبي كرة السلة في الدوري الأمريكي.

وقام النجم المصري محمد النني، لاعب فريق الجزيرة الإماراتي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في مران الفريق.

كما حرص الفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

أقرأ أيضاً:

آخر تطورات التحفظ على صلاح محسن في قسم الشرطة

في الملعب.. تفاصيل إنقاذ مدافع كفر الشيخ من الموت في اللحظات الأخيرة (صور)