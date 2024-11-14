تصفيات أفريقيا كبار وتحت 17 و20 عاماً".. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

كتبت - نهى خورشيد

تقام اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر الجاري، العديد من المباريات الهامة بمختلف الملاعب العالمية والعربية، أبرزها تصفيات أفريقيا ودوري الأمم الأوروبية.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة:

تصفيات أفريقيا تحت 20 عاماً:

ليبيا ضد تونس.. الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.. أون تايم سبورت 1.

المغرب ضد مصر.. الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.. أون تايم سبورت 1.

تصفيات أفريقيا تحت 17 عاماً:

مصر ضد الجزائر.. السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.. أون تايم سبورت 2.

تصفيات أمم أفريقيا:

غينيا الاستوائية ضد الجزائر.. الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 2.

رواندا ضد ليبيا.. السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

مدغشقر ضد تونس.. السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

النيجر ضد السودان.. السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 6.

بوركينا فاسو ضد السنغال.. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

بنين ضد نيجيريا.. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.



دوري القسم الثاني المصري:

بلدية المحلة ضد منتخب السويس.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. أون تايم سبورت 2.

القناة ضد وادي دجلة.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

الداخلية ضد راية الرياضي.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

سبورتنج ضد المنصورة.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

السكة الحديد ضد أبو قير للأسمدة.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

المقاولون العرب ضد بروكسي.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

كهرباء الإسماعيلية ضد لافيينا.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

بترول أسيوط ضد ديروط.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

المصرية للاتصالات ضد أسوان.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

الترسانة ضد طنطا.. الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.. أون تايم سبورت 2.

دوري الأمم الأوروبية:

مقدونيا ضد لاتفيا.. العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 5.

سلوفينيا ضد النرويج.. العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 3.

أيرلندا ضد فنلندا.. العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 4.

اليونان ضد إنجلترا.. العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 2.

بلجيكا ضد إيطاليا.. العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 1.

فرنسا ضد الكيان الصهيوني.. العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

تصفيات آسيا:

أستراليا ضد السعودية.. الحادية عشر وعشر دقائق صباحاً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 1.

كوريا الشمالية ضد إيران.. الثانية عصراً بتوقيت القاهرة..بي إن سبورت 4.

البحرين ضد الصين.. الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة..بي إن سبورت 3.

عمان ضد فلسطين.. السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 4.

العراق ضد الأردن.. السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 3.

قطر ضد أوزبكستان.. السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 5.



تصفيات أمريكا الجنوبية:

فنزويلا ضد البرازيل.. الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة.