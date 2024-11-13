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"بينهم صلاح".. 30 صورة لنجوم كرة القدم قبل وبعد زراعة الشعر

10:57 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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كتب - يوسف محمد:

لفت نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، خلال الفترة الماضية الأنظار إليه بشكل كبير، بعدما قام في شهر مايو الماضي، بحلاقة شعره بشكل كامل، ليفتح باب التساؤلات لدى الكثير من المواطنين حول السبب وراء هذا قيامه بهذا الأمر.

وتبين بعد ذلك أن النجم المصري، قام بحلاقة شعره بشكل كامل، من أجل القيام بعملية زراعة شعر، من أجل الحفاظ على مظهرهم بشكل أفضل.

ولم يكن صلاح اللاعب الأول الذي يقوم بهذا الأمر، حيث سبق العديد من نجوم كرة القدم، الذين أجروا عمليات زراعة شعر، بينهم عدد من نجوم الكرة الأفريقية وأيضاً نجوم كرة القدم في العالم.

وسبق لعدد من النجوم القيام بزراعة الشعر، أبرزهم، بيير أوباميانج، ديفيد بيكهام، شاكيري، يورجن كلوب، هاري كين، ساديو ماني، واين روني، فابريجاس، وغيرهم من النجوم.

لمعرفة كافة اللاعبين الذين قاموا بإجراء عملية زراعة شعر، يمكن الاطلاع على الألبوم أعلاه:

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