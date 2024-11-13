"بينهم نجم ريال مدريد السابق".. محمد صلاح يكشف مثله الأعلى في كرة القدم

كتب - يوسف محمد:

كشف نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، عن أفضل اللاعبين الذين كانوا بمثابة مثل أعلى بالنسبة له في كرة القدم.

وقال صلاح في تصريحات عبر القناة الرسمية لليفربول، على اليوتيوب: "عندما كنت طفلاً كنت أستمتع بمشاهدة زين الدين زيدان، الظاهرة رونالدو وفرانشيسكو توتي وكنت أحب متابعتهم".

وأضاف: "خلال طفولتي كنت إلى هؤلاء النجوم، تمنيت أن ألعب مباراة واحدة معهم أو أن أكون مثلهم في يوماً ما".

وتابع: "حظيت بفرصة جيدة وهى اللعب مع فرانشيسكو توتي لمدة عامين في روما، كان أمر لا يصدق وأحببته كثيراً".

واختتم صلاح تصريحاته: "عندما بدأت اللعب في أوروبا كان كريستيانو رونالدو مثالاً لي أيضاً، الطريقة التي يعتني بها بنفسه مجنونه للغاية ويمكن معرفة ذلك بالنظر إلى أرقامه".

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