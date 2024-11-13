10 صور من وصول بعثة منتخب مصر إلى المطار استعداداًَ للسفر إلى كاب فيردي

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كتبت - نهى خورشيد

وصلت قبل قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة حسام حسن إلى المطار استعداداً للسفر إلى الجبل الأخضر، لمواجهة كاب فيردي ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم.

ونشر حساب الفراعنة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور بتعليق :"على السادة المتابعين ربط الأحزمة، استنونا في كاب فيردي".

وكان منتخب مصر خاض مرانه الأخير قبل السفر، وذلك في الحادية عشر صباحاً، على أرضية ملعب الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره كاب فيردي، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.