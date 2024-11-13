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15 صورة من مران المغرب الختامي استعداداً للسفر إلى الجابون

07:17 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب المغرب
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب المغرب
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب المغرب
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب المغرب
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب المغرب
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب المغرب
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب المغرب
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب المغرب
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب المغرب
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب المغرب
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب المغرب
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب المغرب
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب المغرب
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب المغرب
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب المغرب
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب المغرب
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كتبت - نهى خورشيد

اختتم منتخب المغرب الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه وليد الركراكي تدريباته اليوم الأربعاء استعداداً لمواجهة الجابون، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم.

وشهد المران الختامي لأسود الأطلس إجراء تقسيمة بين اللاعبين قبل سفر البعثة إلى الجابون، حيث نشر الحساب الرسمي للمنتخب صورة جماعية بتعليق:" الفريق الفائز في تدريبات اليوم".

ومن المقرر أن يواجه منتخب المغرب نظيره الجابوني، يوم الجمعة المقبل، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

مران المغرب الختامي استعداد المغرب للسفر إلى الجابون التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم
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