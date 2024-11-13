موعد مباراة مصر وكاب فيردي في التصفيات والقنوات الناقلة

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كتبت - نهى خورشيد

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة حسام حسن لملاقاة نظيره كاب فيردي يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة على الملعب الوطني بالجبل الأخضر في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للتصفيات الأفريقية.

والجديد بالذكر أن المنتخب المصري ضمن التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة.

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