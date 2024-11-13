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ستوري كرة القدم.. رونالدو يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. وصول مرموش لمنتخب مصر.. وعبد المنعم في المسجد

01:15 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 11 صورة
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    عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    عيد ميلاد ابنه رونالدو (1)
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    عيد ميلاد ابنه رونالدو (2)
  • عرض 11 صورة
    رونالدو وابنته
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    عيد ميلاد ابنه رونالدو (1)
  • عرض 11 صورة
    عيد ميلاد ابنه رونالدو (2)
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    ستوري عبد المنعم
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    ستوري زوجة علي غزال
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شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات خلال الـ24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك عمر مرموش عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور من وصوله المعسكر مع تعليق:" علم مصر وقلب".

ونشرت مريم حسن زوجة على غزال نجم منتخب مصر الأسبق، منشور بعد 24 ساعة من القبض عليه بتهمة الاستيلاء على أموال عدد من المواطنين ومن بينهم نجوم كرة القدم.

واحتفل الأسطورة البرتغالي ولاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، بعيد ميلاد ابنته السابع "ألانا".

وهنأ رونالدو ابنته بصورة عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور "إنستجرام" صورة تجمعه مع ابنته، وعلق: "7 سنوات من أميرتي، مبروك يا حبيبتي!".

ونشر عبد المنعم عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له خلال تواجده بأحد المساجد معلقاً: "صلي، ثم اترك الأمر، لا تقلق بشأن ما سيحدث أو لن يحدث بعد ذلك، فقط ثق بأن الله سيفتح الأبواب الصحيحة في الوقت المناسب".

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مرموش عبد المنعم علي غزال رونالدو
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