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"ابن الكنانة مدرباً للجزارة".. الأهلي الليبي يعيين مؤمن سليمان مديراً فنياً للفريق

01:04 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024

الأهلي الليبي يعيين مؤمن سليمان مديراً فنياً للفري

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كتبت - نهى خورشيد

أعلن نادي الأهلي الليبي تعيين مؤمن سليمان مديراً فنياً للفريق الكروي خلال الموسم الجاري، وذلك خلفاً للصربي ديان أرسوف.

ونشر الحساب الرسمي لنادي أهلي بنغازي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"ابن الكنانة مدربًا للجزارة"، المصري "مؤمن سليمان" يُكلف بمهام تدريب الفريق الأول لكرة القدم الموسم القادم".

ويذكر أن مؤمن سليمان قاد فريق الشرطة العراقي في الموسم

الماضي، وحقق معه لقب الدوري مرتين، خلال فترتين مختلفتين.

مؤمن سليمان مدير فني للأهلي الليبي نادي الأهلي الليبي نادي أهلي بنغازي الأهلي الليبي يعيين مؤمن سليمان
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