"لا يزال هناك وقت".. شقيقة كريستيانو رونالدو تحسم جدل انتقاله إلى الهلال بدلا من نيمار

كتب - محمد القرش:

انتشرت العديد من التقارير خلال الفترة الماضية تشير إلى اقتراب نادي الهلال من التعاقد مع كريستيانو رونالدو بدلا من نيمار، بسبب إصابات البرازيلي الكثيرة.

ونشرت إحدى المواقع البرازيلية الخبر عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام" بعنوان: "مع مستقبل مفتوح، يمكن استبدال نيمار بكريستيانو رونالدو في الهلال".

وعلقت شقيقة كريستيانو رونالدو، كاتيا أفيرو، على المنشور: "أنت لا تكتب سوى الهراء، يا رجل؟ من الواضح أنك لا تعرف شيئًا عن كرة القدم".

وأضافت: "كان بإمكانك الاتصال بي لأعلمك عن التنافس بين الأندية هناك وما قد يكون عليه الأمر، احذفها يا صديقي، لا يزال هناك وقت".

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