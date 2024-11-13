ملف رياضة مصراوي.. الحكم بحبس إمام عاشور.. وسرقة هواتف لاعبات بدوري السيدات

كتبت-هند عواد:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات أمس الثلاثاء، نستعرضها خلال السطور التالية:

"أنا من عيلة جمعة".. موقف طريف بين مشجع مصري ومحمد صلاح في مباراة لليفربول (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف جمع النجم محمد صلاح وأحد الجماهير المصرية خلال مباراة لفريق ليفربول.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

شركة وشيكات دون رصيد.. محامي المجني عليهم يكشف لمصراوي تفاصيل قضية علي غزال

كشف محمد رشوان محامي المجني عليهم في قضية علي غزال نجم منتخب مصر الأسبق، كواليس القبض عليه بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

سرقة ومحضر في القسم.. تفاصيل واقعة غريبة في القسم الثالث بالدوري المصري للسيدات

شهدت مباراة مركز شباب البرجاية ومدينة نصر، في القسم الثالث بالدوري المصري للسيدات، واقعة غريبة، بسرقة هواتف لاعبات الأول.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"باشا البلد".. منتخب مصر يرحب بعمر مروش في التدريبات (فيديو)

رحب الحساب الرسمي لمنتخب مصر بعمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت، بعد وصوله إلى التدريبات استعدادا لمواجهة الرأس الأخضر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"من قاعة السينما للحكم بالحبس".. التسلسل الزمني لأزمة إمام عاشور وفرد الأمن في 145 يوما

صدر حكم ضد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، بالحبس 6 أشهر، في قضية التعدي على فرد أمن، في أزمة "خناقة المول" الشهيرة، التي تعود إلى 20 يونيو الماضي (قبل 145 يوما).. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"محدش عرفنا".. أول تعليق لمحامي إمام عاشور بعد حكم الحبس

علق محمد عثمان، محامي إمام عاشور، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، على صدور حكم ضد اللاعب بالحبس لمدة ستة أشهر اليوم الثلاثاء.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.