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السبت 23 نوفمبر.. عمر مرموش أمام فرصة لكتابة رقم تاريخي في مسيرته بتخطي إنجاز ميسي

03:00 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش لاعب فرانكفورت الألماني
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    النجم المصري عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    احتفال عمر مرموش بالقناع
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

سيكون يوم 23 نوفمبر الجاري موعدًا لظهور عمر مرموش مع فريقه آينتراخت فرانكفورت الألماني عقب فترة التوقف الدولي.

آينتراخت فرانكفورت سيستضيف عند السابعة والنصف من مساء اليوم نظيره فيردر بريمن ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الألماني.

مرموش كان قد ختم الفترة الجارية قبل الالتحاق بالمنتخب الوطني بإنجاز رقمي على المستوى الشخصي.

صاحب الـ 25 عاماً أصبح ثانِ لاعب في التاريخ يُسجل من 3 ركلات في 3 مباريات متتالية بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

النجم الأرجنتيني سجل الثلاث ركلات بثلاث مباريات متتالية بالدوري الإسباني فيما سجلها مرموش بثلاث بطولات مختلفة.

وإذ نجح مرموش في تسجيل ركلة حرة مباشرة بالمباراة المقبلة أمام فيردر بريمن سيكون أول لاعب بالتاريخ الذي يُسجل من 4 ركلات مباشرة بـ 4 مباريات متتالية بالدوريات الخمس الكبرى.

مرموش يُقدم مستويات مميزة خلال الموسم الجاري 2024/25؛ إذ يتصدر قائمة الأكثر مساهمة تهديفيًا بالدوريات الخمس الكبرى بالتساوي مع هاري كين بواقع 17 مساهمة تهديفية والأمر ذاته بالنسبة لهدافي الدوري الألماني إذ يتساوى مع لاعب بايرن ميونخ.

النجم المصري شارك خلال الموسم الجاري 2024/25 بقميص فرانكفورت بـ 17 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع مثلها.

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عمر مرموش آينتراخت فرانكفورت الدوري الألماني
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