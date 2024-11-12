"قد يرشح لأفضل لاعب في العالم".. قائد منتخب ألمانيا الأسبق يتغزل بعمر مرموش

"أنا من عيلة جمعة".. موقف طريف بين مشجع مصري ومحمد صلاح في مباراة

كتبت-هند عواد:

تغزل قائد منتخب ألمانيا الأسبق لوثار ماتيوس، بالمحترف المصري عمر مرموش لاعب أينتراخت فرانكفورت، والذي يقدم أداءا مميزا في الفترة الماضية بالدوري الألماني.

ويتصدر عمر مرموش، قائمة هدافي الدوري الألماني في الموسم الحالي، برصيد 11 هدفا متساويا مع الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ.

وكتب ماتيوس في مقال له نشره في موقع "سكاي سبورت ألمانيا": "مع عمر مرموش وهوجو إيكيتيكي، يمتلك فرانكفورت اثنين من أفضل المهاجمين في صفوفه. الاثنان يكملان بعضهما البعض بشكل جيد".

وأضاف: "إذا كنا سنصوت لأفضل لاعب كرة قدم في العالم كل ثلاثة أشهر، فقد يكون مرموش حاليا مرشحا للجائزة. هو لا يقدم مستويات جيدة في الدوري الألماني فقط، لكن على المستوى الدولي أيضا".

وأتم ماتيوس: "لكن يجب أن نقول بوضوح أن مرموش يستفيد من فريقه، مثلما يفعل هاري كين في بايرن ميونيخ، فالفريق يضعه في مركز مميز ويمرر له الكرات وبهذه الطريقة يمكنك تسجيل عدد معين من الأهداف".