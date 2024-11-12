للمرة الرابعة.. صلاح يحقق رقما قياسيا في فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

حقق لاعب ليفربول، محمد صلاح، رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة منذ انضمامه للريدز.

وتخطى صلاح حاجز الـ100 نقطة بعد 11 جولة فقط من بداية فانتازي الدوري الإنجليزي.

واستغرق الأمر من محمد صلاح (12.9 مليون جنيه إسترليني) 11 جولة فقط لتجاوز حاجز 100 نقطة في فانتازي الدوري الإنجليزي، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الإنجاز هذا الموسم.

وحصد المصري لاعب ليفربول 10 نقاط أو أكثر في 7 مرات، بفضل ثمانية أهداف مع ستة تمريرات حاسمة و21 نقطة إضافية، وهو ما يجعله الأفضل في الدوري.

وهذه هي المرة الرابعة التي يصل فيها لاعب إلى 100 نقطة في 11 جولة أو أقل، ويحمل صلاح الرقم القياسي بعد أن احتاج إلى تسع مباريات فقط للوصول إلى 100 نقطة في موسم 2021/22.

وشهد الموسم الأول لإيرلينج هالاند (15.2 مليون جنيه إسترليني) تسجيله 102 نقطة بعد 10 مباريات ليحتل المركز الثاني في القائمة على مر العصور.

من لديه أكبر عدد من النقاط بعد 11 جولة؟

ويبلغ إجمالي نقاط صلاح الحالي 107 نقاط بعد 11 جولة، وهو ثاني أعلى رقم في تاريخ الفانتازي، خلف بدايته القوية في موسم 2021/22.

ولعل الأمر الأكثر إثارة في موسم 2021/22 هو أن صلاح لم ينجح في تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط في موسم واحد، وهو الرقم القياسي الذي سجله لنفسه في موسم 2017/18 عندما بلغ إجمالي نقاطه 303 نقاط.

وفي موسم 2021/22، ورغم حصوله على 117 نقطة بعد 11 جولة، لم يتمكن صلاح إلا من جمع 148 نقطة خلال بقية الموسم، لينهي الموسم برصيد 265 نقطة.

وكان ذلك يرجع إلى حد كبير إلى مشاركته في كأس الأمم الأفريقية، وعندما عاد من البطولة، بدأ 10 مباريات فقط خلال بقية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز ولم يتمكن سوى من إضافة 85 نقطة فانتازي إلى إجمالي نقاطه.

هل صلاح في وضع جيد لتحطيم الرقم القياسي هذه المرة؟

عندما سجل صلاح الرقم القياسي بـ303 نقاط في موسم 2017/2018، كان لديه 72 نقطة فقط بعد 11 جولة، لذا فهو الآن أفضل بـ35 نقطة في نفس المرحلة.

وبالفعل، مع معدل 9.7 نقطة في المباراة الواحدة هذا الموسم، فهو في طريقه للحصول على 370 نقطة هائلة خلال موسم 2024/25.

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