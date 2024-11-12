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"أنا من عيلة جمعة".. موقف طريف بين مشجع مصري ومحمد صلاح في مباراة لليفربول (فيديو)

04:19 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 8 صورة
    النجم المصري محمد صلاح
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف جمع النجم محمد صلاح وأحد الجماهير المصرية خلال مباراة لفريق ليفربول.

وطلب المشجع من محمد صلاح التوقيع له على لافتة تحمل صورة نجم ليفربول وأخبره أنه "بلدياته من نجريح"، ليرد محمد صلاح:"بلدياتي وأنا معرفكش أنت من عيلة مين؟" ليرد المشجع بـ :"أنا من عيلة جمعة".

ولكن لم يبدو على صلاح معرفته بالأسرة فلم يتفاعل مع المشجع ووقع له على اللافتة.

صاحب الـ 32 عاماً شارك بقميص ليفربول خلال الموسم الجاري في 17 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع مثلهم لزملائه.

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A post shared by Mahmoud Ibrahim (@m40eg)

ليفربول محمد صلاح محمد صلاح ومشجع ليفربول الدوري الإنجليزي
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