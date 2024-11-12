"تعرض لحادث منذ شهر".. وفاة لاعب منتخب الإكوادور

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم، وفاة لاعب فريق ليجا دي كيتو ببلاده ماركو أنجولو على إثر تعرضه لحادث سير قبل قرابة شهر.

وكان اللاعب صاحب الـ 22 عاماٌ قد تعرض لحادث سير يوم 7 أكتوبر الماضي خلال تواجده مع روبرتو كابيزاس سيميستيرا لاعب إنديبيندينتي جونيورز الإكوادوري الذي توفيّ بالحادث ذاته بالإضافة إلى صديقهما فيكتور تشاركوبا نازارينو.

ماركو أنجولو كان قد انضم لفريق ليجا دي كيتو على سبيل الإعارة في مارس الماضي قادمًا من نادي سينسيناتي الأمريكي.

يذكر أن اللاعب الذي ينشط في مركز خط الوسط قد انضم لصفوف منتخب الإكوادور في نوفمبر 2022؛ حيث خاض معه مباراتين.

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