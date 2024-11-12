الوكيل الإعلامي لمرموش: فرانكفورت لم يخبرنا بالعروض التي وصلته.. ورفض رحيل اللاعب للدوري الإنجليزي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد عبدون، الوكيل الإعلامي والإعلاني للنجم عمر مرموش المحترف بصفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني، إن النادي لم يخطرهم بالعروض التي وصلت خلال الفترة الجارية لضم اللاعب.

وأضاف عبدون في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس مساء الإثنين:"النادي كان قد رفض رحيل مرموش لنادي نوتنجهام فورست الإنجليزي لأن العرض لم يكن مناسبًا وحاليًا لم يخطرونا بالعروض التي وصلته للاعب وهو أمر احترافي منهم".

وأشار الوكيل الإعلامي لمرموش إلى أنه من الطبيعي وصول عروض للاعب فهو صاحب أكبر عدد من المساهمات التهديفية في الدوريات الخمس الكبرى ولكن هناك أشخاص مسؤولون عن مناقشة العروض التي تصل إلى اللاعب الذي يصب تركيزه خلال الفترة الحالية على تقديم أفضل ما لديه وتحقق الأرقام القياسية".

وأتم عبدون تصريحاته بقوله:"ما سيحدث مستقبلاً مازال فيعلم الغيب، ومرموش يقوم بدوره ولديه ثقة في الأشخاص من حوله وهو يتطلع على المستجدات فقط".

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